Intanto le dirette concorrenti della Fiorentina fanno mercato: il Genoa insiste per Lammers, il Parma prende anche Benatia

Mentre in casa Fiorentina sono (ancora) ore di grande riflessione sul da farsi, le dirette concorrenti per la salvezza fanno il mercato in entrata che rientra nelle loro possibilità: il Parma ad esempio ha sfruttato l’indecisione viola per prendere Conti e in serata ha trovato l’accordo anche con Medhi Benatia, preso in prestito con obbligo di riscatto e riportato in Italia dall’Al-Duhail.

Il Genoa invece, dopo Strootman, sta puntando forte su Sam Lammers, attaccante talentuoso dell’Atalanta e che potrebbe arrivare in prestito per lasciar andare Scamacca. In questo caso un arrivo che precederebbe una partenza.