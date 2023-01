Intanto l’ex ds viola Macia piazza un colpo da 25 milioni in Premier League: “Non abbiamo paura di vendere giocatori importanti. Basta essere pronti a sostituirli”

Il direttore sportivo dello Spezia ed ex Fiorentina Eduardo Macia ha appena ufficializzato la cessione record della storia del club bianconero. Il 22enne polacco Jakub Kiwior è un nuovo giocatore dell’Arsenal per 25 milioni di € + 5 milioni di bonus, oltre a una piccola percentuale sulla futura rivendita a favore dello Spezia, come riporta Primocanale.it.

A tal proposito, nella conferenza stampa odierna, Macia sottolinea l’aspetto più importante di questa cessione: “Non deve esserci la paura di lasciar partire giocatori importanti, bensì la prontezza nel sostituirli. Mi aspetto che altri nostri calciatori possano fare lo stesso percorso”.