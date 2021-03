L’infinita parabola discendente dell’ex Fiorentina Cerci: finisce fuori rosa all’Arezzo

Non sta andando a gonfie vele l’avventura dell’ex Fiorentina Alessio Cerci all’Arezzo, squadra di Serie D che lo aveva ingaggiato ad ottobre. Il calciatore avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa con un suo compagno di squadra in allenamento a seguito di un duro contrasto di gioco. A dividerli sono intervenuti addirittura Cutolo e Stellone. L’ex viola non è stato convocato per la prossima partita casalinga ed è stato, per il momento, escluso dal gruppo squadra. A riportarlo è Arezzo Notizie.