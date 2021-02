Intanto l’incubo di Benassi potrebbe essere finito: il giocatore di proprietà della Fiorentina torna in campo con il Verona

Chissà se Marco Benassi avrebbe potuto dare qualcosa a questa Fiorentina. Ovviamente si ragione nel campo delle ipotesi, dal momento che questa stagione è stata a dir poco nefasta dal punto di vista degli infortuni per l’ex centrocampista del Torino.

Benassi, in prestito al Verona, ha trascorso delle settimane a Firenze per risolvere il problema al polpaccio e solo ora è tornato ad allenarsi con gli scaligeri. Come si evince dal loro sito ufficiale, infatti, il centrocampista di proprietà della Fiorentina è tornato ad allenarsi in campo con l’obiettivo di esordire in campionato nell’ultima parte di stagione.