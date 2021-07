Intanto Mourinho arriva tutt’altro che in punta di piedi: “Mi aspetto subito che la proprietà mi faccia dei regali”

E’ iniziata ufficialmente due giorni fa l’era Mourinho alla Roma, dopo l’annuncio roboante di fine maggio e il tecnico portoghese ha fatto subito riferimento alle buone sensazioni provate dopo il confronto con la famiglia Friedkin e il ds Tiago Pinto: “Per prima cosa, aspetterò che arrivino dei regali. Spero che la proprietà e Tiago Pinto mi facciano dei regali, perché ne sarei contento. Sarebbe uno stimolo in più per me. E mi darebbe un maggiore potenziale da sviluppare, con il quale iniziare il processo. Ma, indipendentemente da questo, la nostra preparazione si articolerà in diverse fasi. I giocatori arriveranno un po’ alla volta. Voglio che ci sia collaborazione con il settore giovanile. Perché per un allenatore non c’è cosa migliore che portare alcuni giovani in prima squadra. Giocatori che abbiano assorbito la cultura del club. Spero che in futuro possa succedere sempre più spesso. Ma facciamo una cosa alla volta”.