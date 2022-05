Intanto per uno degli obiettivi viola del centrocampo arriva anche la prima chiamata in Nazionale

Non è Torreira come personalità e neanche come numeri Jerdy Schouten ma è comunque un giocatore in crescita nel panorama della Serie A, anche se non così spesso titolare nella mediana del Bologna. Si parla di lui anche come possibile “rimpiazzo” dell’uruguaiano, sebbene l’operazione lascerebbe molto perplessi: intanto però Schouten è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale olandese per le 4 gare di Nations League dei prossimi giorni. Se non altro un segnale di apprezzamento anche da fuori la Serie A.