Intanto Ranieri si prende la leadership della difesa della SPAL in Serie B. Anche lui sarà parte della rivoluzione difensiva della Fiorentina?

La scorsa è stata un’estate turbolenta per Luca Ranieri, difensore classe 1999 di proprietà della Fiorentina che qualche mese fa è stato ad un passo dal vestire la maglia della Salernitana. Poi le minacce, una vicenda strana e contorta e il ragazzo è costretto a cambiare idea. Alla fine approda in prestito secco alla SPAL, dopo l’anno passato sempre in Serie B all’Ascoli.

Un inizio di stagione non facile per lui, visto che a metà dicembre il suo palmares contava solo cinque presenze con la squadra ferrarese. Da mettere in conto per lui un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo praticamente un mese intero. La fiducia nei suoi confronti non è mai venuta meno al club estense e così il giovane difensore ha inanellato una serie di dieci partite da titolare consecutive. Partito dal primo minuto anche nelle ultime due gare contro Empoli e Vicenza, adesso le presenze in stagione sono 22.

Schierato quasi sempre nel terzetto difensivo di Pasquale Marino, il ragazzo ha fatto vedere anche buone qualità offensive, creando spesso occasioni importanti per la SPAL. Nell’ultima partita contro il Vicenza è tornato ad essere schierato da terzino sinistro, anche se la sua prestazione qualcosa ha lasciato a desiderare.

Nel complesso Luca Ranieri ha dimostrato di poter essere all’altezza del campionato cadetto in una squadra che, seppur deludendo, è in piena corsa playoff. La Fiorentina a fine anno dovrà riflettere su di lui, visto che il prestito è secco. La probabile rivoluzione difensiva di questa estate a Firenze riguarderà anche lui? Un profilo giovane, sicuramente da tenere in conto.