Niente Serie A e ora neanche la Coppa Italia: a Torino non si giocherà nemmeno domani sera la sfida che era in programma tra Juventus e Milan, prima semifinale di ritorno. Lo ha disposto il prefetto di Torino, dopochè inizialmente si era parlato di match a porte aperte e poi a porte chiuse. Ancora sconosciuta la data per il recupero della partita.