Intanto un difensore di proprietà della Fiorentina si mette in mostra in Serie B… e punta al ritorno da protagonista

La prossima stagione è ancora lontana, ma nessuno vieta di farci un pensierino. A proposito, ad esempio, di quella che sarò la difesa della Fiorentina nel campionato 2021/22. Milenkovic e Pezzella saranno presumibilmente di nuovo in bilico, e allora potrebbe esserci bisogno di guardare altrove. Magari partendo da chi è già “in casa”, come Luca Ranieri. Il classe 1999, come sottolinea tuttomercatoweb, sta facendo molto bene in Serie B con la maglia della S.P.A.L. In particolare è stato autore di un’ottima prestazione nell’ultimo turno contro la Salernitana, conquistandosi pian piano il posto da titolare. Ranieri ha grande voglia di mettersi in mostra per poter coronare il suo sogno: vestire, un giorno, la maglia della Fiorentina da titolare al centro della difesa.

0 0 vote Article Rating