Intanto un ex Fiorentina è chiamato a far ripartire il Cagliari

Il Cagliari, retrocesso in Serie B dopo un campionato molto deludente, deve ripartire subito con l’idea di risalire di categoria. I sardi sono alla ricerca di un nuovo tecnico, dopo la rottura con Mazzarri e un Agostini che non sembra verso la conferma.

Erano già spuntati come possibili candidati Filippo Inzaghi e Aurelio Andreazzoli, che non proseguirà l’avventura all’Empoli. Da poco, però, è arrivato un altro allenatore nella lista. Secondo quanto riportato da TuttoB, è in corso a Milano un incontro tra il DS dei rossoblù Capozucca e Fabio Liverani, allenatore che viene da esperienze a Parma e a Lecce ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina.