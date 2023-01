Intanto un famoso videogioco inserisce due giocatori della Fiorentina tra i migliori del 2022

E’ un momento dell’anno molto importante per gli appassionati di FIFA. In questi giorni, infatti, attraverso i canali ufficiali del videogioco si possono votare i giocatori candidati per il Team of the Year, ovvero la squadra formata dai migliori calciatori del 2022. A sorpresa, tra i candidati, compaiono anche due giocatori della Fiorentina.

Il primo è Sofyan Amrabat, che durante il Mondiale si è messo in mostra agli occhi di tutti ed è stato premiato in particolare per le sue prestazioni con il Marocco. E poi Cristiano Biraghi, che rientra tra i migliori difensori insieme a mostri sacri come Hakimi, Theo Hernandez, Ruben Dias e van Dijk. Difficile che alla fine i due viola rientrino nella top 11, ma già essere tra i candidati rappresenta un bel traguardo.