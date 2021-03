Intanto uno dei possibili nomi per la prossima panchina della Fiorentina Femminile lascia ufficialmente il suo top club

Ad annunciarlo è stato proprio l’Arsenal con un comunicato sui propri social: l’attuale allenatore della squadra femminile dei Gunners Joe Montemurro lascerà ufficialmente il club londinese a fine stagione. A Firenze si parla di un possibile addio a fine stagione per Antionio Cincotta e tra i nomi per i possibili successori sulla panchina della Fiorentina Femminile c’è anche quello di Montemurro. Un profilo importante e di esperienza internazionale, di certo non facile da ingaggiare. Tra i nomi fatti anche quello dell’attuale allenatore del Sassuolo Femminile Gianpiero Piovani.

Thank you, Joe ❤️

Our head coach will leave the club at the end of the 2020/21 season.

Let’s finish strong – together! ✊

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) March 31, 2021