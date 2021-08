Intanto Van Bommel lascia fuori Brekalo nel match d’esordio del Wolfsburg ma la Fiorentina non è il club più vicino al croato

Giornata d’esordio anche in Bundesliga dove è impegnato il Wolfsburg di Josip Brekalo, obiettivo viola per la fascia e possibile candidato per occupare l’ultima casella da esterno offensivo di Italiano. Il tecnico del club tedesco, l’ex milanista Mark Van Bommel, ha lasciato fuori il calciatore classe ’98, che non risulta neanche in panchina, nonostante fosse regolarmente a disposizione. Una mossa che in Germania leggono in ottica mercato, anche se la Fiorentina non è il club più vicino a lui al momento, dato che la Lazio sembra essersi orientata su di lui specialmente in caso di addio di Correa. Per Brekalo si parla comunque di una valutazione ancora accessibile e non superiore ai 15 milioni di euro.