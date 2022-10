Inter, c’è un top player sparito. Ma rientrerà (probabilmente) contro la Fiorentina

In casa Inter, è stato ritrovato entusiasmo con il pareggio a Barcellona dopo un periodo molto complicato. Tra le tante difficoltà, ha sicuramente contribuito anche l’infortunio di Romelu Lukaku, tornato a Milano quest’estate ed è tormentato dai problemi muscolari. L’ultimo è arrivato qualche giorno fa.

Come riporta Sky Sport, con ogni probabilità, Lukaku salterà il prossimo impegno in campionato (contro la Salernitana). L’obiettivo? Rientrare nel match contro la Fiorentina, in programma sabato 22 ottobre al Franchi. La squadra di Italiano, quindi, avrà probabilmente a che fare con uno dei migliori attaccanti della Serie A… sparito dopo le prime due giornate.