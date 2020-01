Inter e Atalanta si spartiscono la posta in palio, ma Muriel cestina l’occasione per la rimonta della Dea. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce in pareggio per 1-1 l’anticipo del sabato sera tra Inter e Atalanta. Una gara combattutissima da entrambe le parti, con i nerazzurri che vanno in vantaggio dopo tre minuti dal fischio d’inizio con Lautaro Martinez. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con il gol di Gosens, ma all’88’ gettano via l’occasione del raddoppio con l’ex attaccante della Fiorentina Muriel che si fa parare un rigore da Handanovic. La squadra di Conte supera così di un punto la Juventus e va momentaneamente prima in classifica in solitaria a quota 46, mentre gli orobici allenati da Gasperini agguantano la Roma al quarto posto salendo a 35.

La CLASSIFICA di Serie A: Inter 46, Juventus 45, Lazio 42, Atalanta, Roma 35, Cagliari 29, Milan, Parma 25, Napoli, Torino 24, Bologna 23, Verona 22, Udinese 21, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.