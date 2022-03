Inter-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

All’andata forse i 45 minuti più intensi e spettacolari della Fiorentina versione Italiano, ribaltata poi nella ripresa dall’Inter. Un (quasi) girone dopo per la squadra viola l’occasione di misurare la propria crescita, sul terreno della formazione campione d’Italia e alla ricerca disperata di punti per la corsa Scudetto. Appuntamento alle 18, agli ordini del sig. Chiffi, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.