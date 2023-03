Inter-Juventus, Rocchi infastidito dalle dichiarazioni di Inzaghi. Secondo l’AIA l’arbitraggio è stato positivo

Dopo il derby d’Italia di ieri, vinto dalla Juventus che così è rimasta a più quattro sulla Fiorentina, ci sono state molte polemiche in merito al gol dei bianconeri. Molto duro in particolare il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che ha parlato di mancanza di rispetto da parte di chi sosteneva che non vi fossero immagini chiare a comprovare i tocchi col braccio di Rabiot e Vlahovic.

Dichiarazioni che avrebbero infastidito il designatore Gianluca Rocchi, secondo cui i quattro minuti trascorsi dal gol alla sua convalida confermerebbero la volontà della squadra arbitrale di analizzare il più dettagliatamente possibile un’azione oggettivamente complicata da decifrare. L’AIA ha definito la gestione di Inter–Juventus più che positivo.