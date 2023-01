Interesse sempre vivo per Sabiri? Di sicuro la Sampdoria ha urgenza di vendere e fare cassa

Una situazione grottesca quella della Sampdoria che oltre ad arrancare in classifica, rischia di non poter rispettare le scadenze per il pagamento di stipendi e tasse, con potenziali ed ulteriori conseguenze pesanti. Il Secolo XIX scrive dell’esigenza massima di incassare almeno 7 milioni di euro, su invito di Banca Sistema, che sta sostenendo la società doriana in attesa magari di un cambio di proprietà. Ecco quindi che dal mercato calciatori potrebbero arrivare quelle risorse, in particolare dal marocchino Sabiri che la Fiorentina continua a monitorare. E chissà che le esigenze dei due club non possano incontrarsi.