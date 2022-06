Intermediario Igor: “Il Napoli sarebbe un approdo importante, rientra nei parametri”

Danilo Caravello, intermediario di mercato del difensore della Fiorentina Igor e di Marcos Senesi del Feyenoord, ha parlato a CalcioNapoli24 TV.

“Igor in orbita Napoli? Rientra certamente nei parametri, per lui i partenopei sarebbero un punto d’approdo importante: è uno di quei giocatori che in determinate piazze possono diventare importanti grazie alla loro voglia di emergere. Rispetto ad altri profili costerebbe anche meno, per questo potrebbe fare al caso del Napoli che nei prossimi due anni vuole ringiovanire la rosa e abbattere i costi”.

Caravello si sofferma poi su Senesi: “Ha dimostrato di essere un calciatore importante, ma trattare con le società olandesi è sempre difficile. Il Feyenoord farebbe delle richieste onerose come la Fiorentina per Igor”.