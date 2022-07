Intermediario Senesi: “Marcos è corteggiato da molte squadre, ma è difficile trovare l’intesa economica col Feyenoord”

Danilo Caravello, agente ed intermediario di mercato di Marcos Senesi, ha parlato ai microfoni di serieANews.com spiegando la situazione riguardante il futuro del suo assistito, un difensore centrale di qualità corteggiato da diverse squadre europee, tra le quali rientra anche la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. Alla domanda riguardante il futuro del calciatore, l’intermediario ha risposto così: “Marcos è un giocatore forte, un nazionale argentino. Il grande ostacolo resta il prezzo del cartellino, visto che trattare con gli olandesi non è mai semplice. Senesi è un profilo attenzionato da tante squadre, ma alla fine non si concretizza mai nulla. O non si trova l’incastro economico oppure non c’è tutta questa voglia di cederlo da parte del Feyenoord. Sull’interesse del Newcastle, poi, non mi stupiscono certe voci, soprattutto se consideriamo il suo valore. Sicuramente se i club inglesi lo vogliono, lo prendono: hanno una disponibilità economica superiore a quella degli altri campionati”.

Dalle parole dell’uomo mercato traspare dunque pessimismo riguardante una eventuale partenza del giocatore verso destinazioni che non sono in grado di sborsare un’importante somma economica nelle casse del Feyenoord, squadra detentrice del cartellino del giocatore argentino. Situazione comunque da monitorare in caso di partenza da parte di Milenkovic, che porterebbe sicuramente la Fiorentina a muoversi sul fronte mercato per riempire il buco lasciato in difesa dal serbo.