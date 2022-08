Intervento killer di Escalante, espulsione OK. Ascacibar rischia ma non c’è fallo su Sottil

Buona la prestazione dell’arbitro Juan Luca Sacchi in Fiorentina-Cremonese.

In tutti gli episodi chiave il fischietto di Macerata decide bene, a cominciare dall’espulsione di Escalante per un brutto intervento su Kouame che poteva anche costare caro (in termine di infortuni) all’attaccante viola. Un intervento violento e sconsiderato quello del giocatore della Cremonese che è entrato a piedi uniti.

Non è invece da espulsione l’intervento di Chiriches che ha abbattuto Jovic lanciato verso l’area: c’è Vasquez in recupero netto.

Sulla rete dei grigiorossi, in questo caso è la GLT (Goal Line Tecnology) a venire incontro all’arbitro, decretando la rete, probabilmente già sull’angolo di Buonaiuto, sicuramente sul tocco di Bianchetti.

Infine c’è un intervento in area grigiorossa di Ascacibar su Sottil: il giocatore ospite rischia ma tocca il pallone e non è rigore.