Intervento riuscito per Castrovilli: “Inizio già a contare i giorni che mancano al mio rientro” FOTO

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gaetano Castrovilli ha comunicato di essersi operato al ginocchio infortunato nella partita di sabato contro il Venezia.

Il numero dieci della Fiorentina ha raccontato le proprie sensazioni: “Operazione riuscita, da oggi inizio già a contare i giorni che mancano al mio rientro. Del resto, non è forte chi non cade, ma chi, cadendo, ha la forza di rialzarsi. Ad maiora! Forza Viola e grazie ancora a tutti per i messaggi di supporto”.

Ecco il post pubblicato dal centrocampista della Fiorentina: