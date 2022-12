Intrigo Brekalo

Dall’addio al Torino per calcare i palcoscenici europei al pentimento. E adesso la voglia di tornare nuovamente in Italia per rilanciarsi. È la parabola di Josip Brekalo, finito in un triangolo tutto italiano di mercato in vista di gennaio e con una outsider spagnola, ossia il Betis.

Come scrive Calciomercanto.com, l’ex Dinamo Zagabria adesso non vuole perdere altro tempo, e fiuta la familiare Serie A come trampolino adatto per rilanciarsi. A lui ci pensa il Monza, ma quando molto sembra fatto ecco la frenata: i tedeschi, infastiditi dall’entrata nella trattativa di un intermediario voluto dai brianzoli, rallentano tutto. Il Monza non è stato fatto fuori, ma deve ancora lavorare su un affare che si è complicato. Fiorentina e Bologna cercano di approfittarne, ma lo stipendio di Brekalo è un grosso ostacolo. Due milioni di euro infatti, non sono alla portata di tutti. In mezzo a questo vero e proprio intrigo si fa spazio pure il Betis, fortemente interessato a rilevarlo a parametro zero dal Wolfsburg in estate.