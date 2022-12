Investito mentre era in bicicletta, muore giovane promessa del Padova

Un gravissimo lutto ha colpito il Padova Calcio. Manuel Lorenzo Ntube, 16enne difensore del settore giovanile, è infatti venuto a mancare dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il tragico incidente è avvenuto a Ferrara nella tarda serata di mercoledì, intorno alle 22. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro giovane, ferito in modo grave come precisa Il Gazzettino. L’automobilista, un ferrarese di 37 anni, ha deciso di costituirsi circa tre ore dopo: inizialmente non si era fermato sul luogo in cui è avvenuto l’impatto con la bici di Ntube. Di seguito la nota di cordoglio della società veneta:

“Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel“.