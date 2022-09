“Invocare De Zerbi o Ranieri significa non avere memoria. Due mesi avevamo paura di perdere Italiano”

Il giornalista Stefano Cecchi ha detto la sua sul momento della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Sto iniziando a preoccuparmi, a pensare che la Fiorentina l’anno scorso sia andata oltre i propri limiti. Ieri ho visto una squadra impaurita, che più che la partita ha perso sé stessa. Non voglio arrendermi però al pensiero che la vera Fiorentina sia quella di ieri”.

E poi sul tema allenatore ha aggiunto: “Invocare De Zerbi o Ranieri significa non avere memoria. Ricordo che due mesi fa avevamo paura di perdere Italiano. Le parole del mister di ieri le ho viste come uno sfogo a caldo, sono convinto che in realtà lui abbia la soluzione per ripartire. Certo è che oggi qualcosa manca, ad esempio un giocatore come Torreira a centrocampo”.