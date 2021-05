Inzaghi: “Abbiamo comandato la partita, gli episodi non sono girati a nostro favore. Nel secondo tempo, gara spezzettata”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ha parlato così in conferenza stampa: “Nel primo tempo la Lazio ha tenuto molto bene il campo, abbiamo comandato la partita. Purtroppo stavolta gli episodi non sono girati a nostro favore. La ripresa è stata troppo nervosa, e non siamo riusciti a mantenere lucidità. Squadra stanca? No sinceramente non ho visto questo. Sul gol della Fiorentina dovevamo difendere meglio. I viola si giocavano la salvezza. Nel secondo tempo non si è praticamente mai giocato”.