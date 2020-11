Inzaghi: “Abbiamo espugnato il Franchi. Anche con la Fiorentina eravamo sfavoriti…”

L’allenatore del Benevento, Simone Inzaghi è intervenuto per presentare la sfida tra le Streghe e la Juventus parlando dei timori: “Anche a Firenze non eravamo favoriti, sembrava non ci fosse partita. Vedremo domani cosa succederà”.

E sulla tattica: “A me interessa l’atteggiamento, anche contro Roma, Napoli e Fiorentina ho visto i comportamenti giusti. Non possiamo pensare all’avversario che abbiamo di fronte, se ci mettiamo in area limitandoci a chiudere siamo destinati a farci male. Abbiamo una mentalità che ci contraddistingue, che ci ha permesso di espugnare Marassi e Artemio Franchi”