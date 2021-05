Inzaghi: “Domani 4 assenze pesanti: spero di recuperare tutti per Firenze”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, intervenuto durante la consueta conferenza stampa della viglia, analizzando le difficoltà della partita contro il Genoa ha toccato anche il problema degli infortuni. Il tecnico biancocelesti, con una partita in meno ancora virtualmente in lotta per l’accesso alla prossima Champions League, spera di poter recuperare tre giocatori in vista della delicata sfida della prossima settimana contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Veniamo da un’ottima partita contro il Milan, ma adesso siamo concentrati sul Genoa. Dobbiamo ragionare domenica dopo domenica. Domani sarà una gara insidiosa, contro una squadra in salute. Ci vorrà una grande prestazione perché vogliamo vincere. L’assenza di Acerbi cambia i piani? I risultati dicono che siamo in un ottimo momento. Domani sicuramente avremo qualche assenza, perché oltre ad Acerbi mancheranno anche Luiz Felipe, Escalante e Caicedo, che in settimana ha fatt di tutto per esserci. Spero di poterli recuperare tutti già dalla prossima sfida a Firenze contro la Fiorentina . Che avversario è il Genoa? Il Genoa è completo, ha un organico ampio, sono organizzati e ha un ottimo allenatore che conosco. Stanno lottando per la salvezza e domani daranno battaglia. Dovremo essere bravi sapendo che troveremo un avversario tosto e duro”.