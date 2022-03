Inzaghi: “Fiorentina avversario in salute e di assoluto valore. Italiano ha ottime idee e ha dato un’impronta precisa alla squadra”

In vista di Inter-Fiorentina, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato a Inter TV. Queste le sue parole sul match di domani sera: “In questo periodo senza dubbio c’è la sensazione di avere raccolto meno di quello che si sarebbe meritato ma c’è la voglia giusta. In questi giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene, c’è tantissima voglia di tornare in campo e si dovrà farlo con grandissima intelligenza e lucidità”

E sulla Fiorentina: “Di fronte avremo una squadra in salute che sta facendo un buon campionato, con un allenatore che ha ottime idee e dà un’impronta precisa alle sue squadre. Abbiamo lavorato in questi giorni per farci trovare pronti sapendo che avremo di fronte un avversario di assoluto valore”.