Inzaghi frena le speranze viola: “Stimo molto Sensi. Ci ho parlato e può essere una grande risorsa per l’Inter”

In conferenza stampa il neo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato anche dell’obiettivo di mercato della Fiorentina Stefano Sensi. Queste le sue parole sul centrocampista: “Penso che possa essere un giocatore importante per l’Inter. Ho grandissima stima e fiducia in lui, ci ho parlato, lo sa. Ha avuto molti problemi e dovremo essere bravi ad allenarlo nel migliore dei modi. Sarà una grande risorsa quando tornerà al top della forma”.