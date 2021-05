Inzaghi ha due dubbi in vista della Fiorentina. Pronto al rientro un difensore, Milinkovic-Savic non si allena, ma…

Stamattina si è svolto a Formello l’allenamento della Lazio, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Tra le novità c’è il rientro in gruppo definitivo del difensore Luiz Felipe, che potrebbe rientrare tra i convocati proprio in vista della partita di sabato al Franchi. Ancora assenti Armini e Milinkovic-Savic, ma per il serbo si tratterebbe solo di qualche giorno di riposo. Si sono allenati ancora a parte invece Caicedo e Escalante, le quali condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. A riportarlo è lazionews.eu