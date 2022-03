Inzaghi: “La Fiorentina è venuta a fare un’ottima partita, loro molto meglio nel primo tempo. Il pareggio non mi soddisfa”

Un pareggio giusto anche nelle parole di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, che commenta così a Dazn:

“Il primo tempo è stato insufficiente, una squadra come la nostra deve fare di più e meglio, nel secondo abbiamo fatto meglio. Dopo il gol abbiamo creato, potevamo fare di più però è normale che è un momento no. I 7 punti nelle ultime 7 cominciano a pesare, il campionato italiano è impegnativo, la Fiorentina ha fatto un’ottima partita, un primo tempo dove hanno fatto meglio loro. Il pareggio non mi soddisfa perché siamo abituati a fare molto di più. Paure? Penso di no, è normale che la squadra senta più responsabilità. Dobbiamo cercare di rimanere tranquilli e lavorare di più, ci stanno mancando i risultati, creiamo tantissimo ma stiamo realizzando meno rispetto a prima. Nella ripresa dopo il gol, a parte la ripartenza di Ikone, non abbiamo sofferto nulla”.