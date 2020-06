Inzaghi: “La Fiorentina lavora bene, meriterebbe più punti in classifica. Non era semplice ribaltarla”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è tornato a parlare della partita dell’Olimpico contro la Fiorentina durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino. Queste le parole dell’allenatore biancoceleste: “C’erano tante difficoltà, la Fiorentina è una squadra che sta lavorando bene, meriterebbe più punti in classifica. Non era semplice ribaltarla dopo lo svantaggio iniziale. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo dimostrato carattere e grande spirito di sacrificio”. Nessun commento, invece, da parte di Inzaghi sul tanto discusso calcio di rigore assegnato dall’arbitro Fabbri alla Lazio per il contatto tra Caicedo e Dragowski.

0 0 vote Article Rating