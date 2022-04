Inzaghi: “L’approccio contro la Fiorentina non mi è piaciuto ma abbiamo fatto benissimo nella ripresa. Ci mancano solo i risultati”

E’ tornato rapidamente anche su un aspetto della gara con la Fiorentina, nel pre sosta, Simone Inzaghi alla vigilia di Juventus-Inter:

“Mi aspetto il risultato, perché per quanto riguarda le prestazioni non sono mai mancate. Anche gli ultimi dati ci dicono che abbiamo creato tanto a dispetto dei soli 7 punti guadagnati. La delusione che c’è è per i risultati. Gli approcci contro Fiorentina e Torino non mi sono piaciuti, ma abbiamo fatto benissimo nei secondi tempi. Dobbiamo approcciare meglio la gara perché domani sarà determinante anche partire bene”.