Inzaghi: “Lukaku contro la Fiorentina? Non c’erano i presupposti per averlo oggi, valuteremo nei prossimi giorni”

Tra i grandi assenti nell’Inter dell’ultimo periodo c’è sicuramente Romelu Lukaku, attaccante belga alle prese con un problema fisico che lo sta tenendo lontano dal campo di gioco da ben 7 settimane. In vista della prossima partita contro la Fiorentina, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato delle sue condizioni: “Non c’erano le condizioni per averlo per il match contro la Salernitana, ma sta lavorando bene. Nei prossimi giorni valuteremo, ma di tempo ne è passato. Durante la sua carriera non aveva mai affrontato un problema del genere. Lavorano bene anche Brozovic e Gagliardini, vedremo”.