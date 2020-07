Inzaghi non smette di lamentarsi: “Lazio condizionata da alcune sviste arbitrali”

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato anche delle decisioni arbitrali che avrebbero penalizzato la sua squadra nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Sassuolo. Queste le sue parole: “Sono convinto che la squadra debba giocare le partite come prima. Probabilmente non siamo più spensierati e sereni. Abbiamo delle difficoltà oggettive, in più qualche svista arbitrale ci ha penalizzato. Noi però dobbiamo essere più forti di tutti. Domani sarà molto difficile. Gli episodi non sono girati a nostro favore, dobbiamo metterci del nostro per farli tornare verso di noi. Non siamo stati neanche fortunati con i rigori, ne abbiamo avuti tre contro nelle ultime tre partite“. Probabilmente, aggiungiamo noi, Inzaghi si è dimenticato dei favori che la Lazio ha avuto nella partita contro la Fiorentina.

