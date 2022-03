Inzaghi perde un pilastro di centrocampo in vista del Torino: out anche contro la Fiorentina?

Come sappiamo la Fiorentina di Vincenzo Italiano domani, nel lunch match della 29esima giornata, ospiterà al Franchi il Bologna di Sinisa Mihajlovic, una gara fondamentale per mantenere il sogno di una qualificazione alle coppe europee. La prossima settimana però i viola andranno a San Siro contro l’inter, in quella che sarà l’ultima partita prima della sosta per le qualificazioni ai Mondiali.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che domani affronterà il Torino, dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, secondo quanto riferito Sky Sport, infatti, il croato, dopo essersi allenato solo in parte con il gruppo nella seduta odierna ad Appiano Gentile, non risulta nell’elenco dei convocati per la sfida ai granata di Ivan Juric e ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile. Il centrocampista croato, uscito acciaccato dalla sfida di martedì contro il Liverpool, potrebbe però saltare anche la sfida della prossima settimana: nelle prossime ore lo staff nerazzurro diramerà il report medico e solo cosi capiremo la reale entità dell’infortunio.