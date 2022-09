Inzaghi: “Pierozzi mi ricorda il primo Di Lorenzo. Sono contento di Gori, anche se qua è un po’ sacrificato”

Il tecnico della Reggina Simone Inzaghi, dopo la vittoria di ieri contro il Cittadella in Serie B, ha commentato le prove di alcuni giocatori in prestito dalla Fiorentina come il terzino Niccolò Pierozzi e l’attaccante Gabriele Gori, autori rispettivamente di un assist e di un gol contro i veneti: “Sono tutti molto bravi. Pierozzi mi ricorda il primo Di Lorenzo, ma è bravo. Sa che deve crescere ma è un giovane. Sono contento di Gori, che è un po’ sacrificato, ma avendo questo Menez devo sempre fare una scelta. Gori entra con uno spirito incredibile”.

E sugli altri giocatori di proprietà viola che non hanno giocato afferma: “Faccio un primo bilancio di queste prime 6 partite ed è positivo, da parte di tutti, anche di chi è andato in tribuna. Vedere Agostinelli e Dutu allenarsi da soli oggi mi ha messo tristezza. Ora c’è la sosta e lavoreremo con più calma. Io alleno tutti, non solo gli attaccanti.