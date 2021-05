Inzaghi può sorridere per Milinkovic-Savic: così dovrebbe giocare la Lazio

Vigilia anche in casa Lazio, impegnata al Franchi nell’anticipo del sabato sera contro la Fiorentina. Buone notizie per il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi: dopo due giorni di riposo, Milinkovic-Savic è tornato ad allenarsi e non ci sono dubbi sulla sua presenza contro la squadra di Iachini. Ancora ai box Caicedo ed Escalante, mentre le valutazioni principali riguardano Luiz Felipe. Il difensore è pronto per tornare, dal momento che il percorso riabilitativo dopo l’operazione alla caviglia è concluso. Nella giornata di oggi sarà inserito nuovamente nella lista per la Serie A al posto di Musacchio. Per quanto riguarda la formazione che potrebbe scendere in campo, confermato Lulic e Marusic rimarrà sulla linea difensori. Lazzari a destra, Leiva in regia con Milinkovic e Luis Alberto ai lati, davanti la coppia Correa–Immobile. A riportarlo è Il Tempo.