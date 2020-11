Inzaghi rischia due assenze di lusso contro la Fiorentina, per Prandelli solo situazioni da valutare

In vista della ripresa in casa Benevento e Fiorentina si fa la conta degli indisponibili per la partita in programma domenica al Franchi. Filippo Inzaghi dovrà fare a meno di Caprari (squalificato), Tuia e Volta (infortunati). A rischio invece Iago Falque e Foulon, il primo per noie fisiche il secondo per un infortunio alla spalla rimediato durante l’ultima gara contro lo Spezia. Per Prandelli invece rimane il dubbio German Pezzella, ancora alle prese con un infortunio al piede che dura ormai da tempo. Da capire le consdzioni di Borja Valero che dovrebbe comunque tornare tra i convocati. Recuperato anche Callejon dopo la positività al Covid-19, da capire se sarà a disposizione domenica.

0 0 vote Article Rating