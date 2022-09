Inzaghi sa già che dovrà rinunciare a un giocatore importante contro la Fiorentina

Con tutta probabilità Marcelo Brozović non ci sarà contro la Fiorentina. La partita tra Inter e viola è fissata per il 22 ottobre, ma Inzaghi dovrà fare a meno del centrocampista croato per diverse settimane. Il giocatore si è infortunato al flessore con la sua nazionale ed è stato costretto al cambio dopo appena 18 minuti di gioco nel match di Nations League contro l’Austria.

L’allenatore croato non ha lasciato intendere nulla di buono per l’Inter: “Marcelo starà fuori tra le 3 e le 4 settimane. Tornerà in forma per il Mondiale”.