Inzaghi: “Vittoria di carattere, non è stato semplice battere la Fiorentina. Espulsione? Arbitro poteva semplicemente ammonirmi”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, su Dazn, ha commentato il successo ottenuto contro la Fiorentina: “Vittoria di carattere, di voglia. Abbiamo molti giocatori con qualche problema fisico. La Fiorentina è un’ottima squadra, organizzata, e quindi non è stato semplice vincere. Mi dispiace tantissimo perché erano tre anni che non venivo espulso e ho sempre cercato di aiutare gli arbitri. Non sono stato maleducato e sono entrato leggermente in campo: poteva ammonirmi e sarei stato coi ragazzi la prossima partita”.

