“Io ci sono” Ribery lancia il suo messaggio. La Fiorentina invece…

“Io ci sono”. E’ questo il messaggio che sta lanciando da tempo il campione della Fiorentina, Franck Ribery. Lo ha fatto a modo suo, attraverso i propri social, dove è iniziato il suo countdown ufficiale al ritorno in campo contro il Brescia.

La società viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, mantiene invece una linea di maggiore prudenza e cautela col francese. I prossimi giorni saranno quelli delle valutazioni e tra sabato e domenica si procederà con un consulto per prendere la decisione migliore. La missione è quella di ridurre a zero tutti i possibili rischi legati al suo ritorno in campo.