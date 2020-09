“Io non voglio più saperne, io non posso più fare a meno di te” cantavano Neffa e J-Ax nel lontano 2010. E la stessa cosa potrebbero dirla i tifosi della Fiorentina per Chiesa e Milenkovic. Due giocatori che, lo si è visto contro il Torino, sono imprescindibili per questa squadra. Il primo, non brillantissimo per tutta la gara, è stato di fatto l’artefice di una vittoria che senza il suo spunto, forse, non sarebbe arrivata. Il secondo, invece, è semplicemente il leader della difesa, una montagna difficilissima da superare per qualsiasi attaccante. Di conseguenza, sarebbe impensabile per la Fiorentina privarsi di due giocatori del genere in questo mercato. Per il loro valore, ma anche per la difficoltà di trovare dei sostituti all’altezza in poco tempo. Se vuole provare ad alzare l’asticella, Iachini ha bisogno delle sue colonne portanti almeno per questa stagione. Di rinnovo si parlerà, e sarà compito della società gestire bene Chiesa e Milenkovic per fare contenti tutti. Ma se si parla di campo, ad oggi, pensare a una Fiorentina senza di loro è davvero difficile.

