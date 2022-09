Istanbul Basaksehir-Fiorentina sarà visibile in chiaro

Dopo il deludente pareggio in casa contro l’RFS di Riga, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, giovedi 15 settembre volerà in Turchia, per affrontare l’Istanbul Basaksehir, per la seconda giornata del girone A di Europa Conference League.

I turchi, nel primo incontro del girone, hanno battuto per 4-0 gli scozzesi dell’Hearts. L’incontro di giovedi, oltre che sulla piattaforma Dazn, sarà visibile anche in chiaro. Da poche ore, TV8 ha annunciato che trasmetterà in diretta l’incontro di Istanbul.