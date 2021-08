Italia Nostra torna alla carica: “A Bagno a Ripoli è in atto un assalto al territorio, per gli interessi speculativi di pochi. Ora basta!”

L’intenzione di Italia Nostra, o almeno della branca fiorentina, è quella di ricorrere anche in Consiglio di Stato contro l’approvazione della variante urbanistica che ha consentito alla Fiorentina di avviare i lavori per il Viola Park. Dopo il rigetto del ricorso al Tar degli scorsi mesi infatti, questo rappresenta il possibile step successivo per mettere i bastoni tra le ruote ad un’opera che nel frattempo è già molto ben avviata. Il comitato locale ha emesso inoltre un comunicato in cui si contesta la distruzione di un cosiddetto “polmone verde”.

Tra i punti nel mirino c’è ovviamente il nuovo centro sportivo della Fiorentina ma anche la tramvia, con un paragone maldestro che tira in ballo addirittura il Ponte Morandi. Questo il volantino pubblicato dall’associazione.