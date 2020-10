Italia-Olanda: Chiesa ancora titolare nonostante il flop della scorsa partita. Mentre Biraghi non riesce più a trovare spazio

Alle 20.45 la Nazionale italiana sarà in campo contro l’Olanda per una sfida molto importante ai fini della Nations League. Gli azzurri sono infatti in testa al loro girone a quota 5 punti, uno in più degli orange. Gli uomini di Mancini, dunque, vincendo potrebbero involarsi al primo posto, ricordando che la nazione vincente di questo gruppo ospiterà le final eight della competizione. Poco fa è stata resa nota la formazione titolare dell’Italia, dove parte ancora titolare Chiesa nonostante la pessima prestazione in Polonia. Nessun giocatore della Fiorentina in campo, visto che a Biraghi il ct ha preferito Spinazzola sull’out di sinistra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Verratti, Jorginho, Barella, Chiesa, Lorenzo Pellegrini, Immobile. All. Roberto Mancini