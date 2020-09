Italia pari tra luci e ombre contro Dzeko: Biraghi solido, Chiesa non convince

Un’Italia imprecisa, stanca e con poche idee pareggia contro la Bosnia tra le mura dell’Artemio Franchi di Firenze.

Gli uomini di Mancini, con Chiesa e Biraghi in campo hanno impattato nel gioco della Bosnia di Dzeko che è addirittura passata in vantaggio al 58’. Il gol del pari è firmato Sensi.

Per Federico Chiesa una partita in balia delle onde. Ripreso più volte da Roberto Mancini, il giovane Viola non ha inciso finendo per essere sostituito da Zaniolo.

Ottima invece la prova di Cristiano Biraghi che ha dimostrato solidità.

Presenti in tribuna gli Stati generali della Fiorentina con Joe Barone, Joseph Commisso, Dario Dainelli e anche Mister Beppe Iachini.