Tutti i viola partecipano al successo dell’Italia Under 19 sull’Ungheria sotto gli occhi attenti di Burdisso

Si è da poco conclusa l’amichevole fra Nazionali U19 di Italia e Ungheria, disputata al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Sotto lo sguardo attento del dirigente della Fiorentina Nicolas Burdisso, sono scesi in campo ben quattro ragazzi della Primavera di Aquilani: Amatucci, Favasuli, Kayode e Biagetti (quest’ultimo convocato in extremis e al suo esordio assoluto in Under 19).

Nella prima frazione, Amatucci ha avuto un gran break a centrocampo, recuperando alto il pallone e servendo perfettamente D’Andrea sulla destra: l’ala del Sassuolo, però, è stata murata dal portiere ungherese. Tanti palloni recuperati e giocati dal regista viola. Nasce da Amatucci anche l’occasione al 34’ per Mancini, punta della Juventus, servita dal calciatore gigliato dopo un ottimo recupero. Al 43’ è lo juventino Hasa a trasformare in modo impeccabile, aprendo il piattone, un rigore guadagnato da Di Maggio.

All’intervallo, il ct Bollini sostituisce il viola Favasuli con un altro giovane di mister Aquilani, Michael Kayode. Nella ripresa, l’Italia sfrutta al meglio le tante occasioni avute riuscendo a raddoppiare ancora con Hasa e chiudendo definitivamente i conti con Samuele Vignato del Monza. Kayode si è proposto con frequenza sulla fascia destra rendendosi protagonista di belle sgroppate, da una di queste al 68’ nasce il gol che significa doppietta per Hasa. E’ proprio il calciatore della Juventus che innesca il terzino viola, palla bassa al centro di Kayode, Mancini è murato ma Hasa scarica in rete. Ottima prova di Amatucci, in campo per 87′, quantità e qualità in mezzo al campo per l’Italia. All’88’ c’è spazio anche per Biagetti, convocato in extremis da Bollini: per il classe 2004 viola si tratta dell’esordio assoluto con la maglia dell’Under 19. Alla fine è 3-0 per i giovanissimi Azzurri.