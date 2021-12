Italia Uno sfonda quota un milione di telespettatori con la Fiorentina

Com’è andata a livello di ascolti la partita tra Fiorentina e Benevento? Sostanzialmente bene. Italia Uno con il match di Coppa Italia dei viola contro il Benevento ha passato il milione di telespettatori (1.197.000 con il 5.4% di share per la precisione).

Il tutto in una serata in cui RaiUno ha vinto con Sanremo Giovani con 2.425.000 spettatori pari al 13.4% di share, quindi ad un livello non molto più alto dell’incontro dei gigliati.